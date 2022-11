Landkreis Fürstenfeldbruck Nach Bluttat: Dritter Tatverdächtiger festgenommen

Neun Tage nachdem ein 27-Jähriger vor einer Diskothek in Oberbayern niedergestochen wurde, hat die Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde am Montag gefasst und kam am Dienstag in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein weiterer 21-Jähriger und ein 18-Jähriger sitzen bereits seit vergangener Woche in U-Haft. Gegen alle wird demnach wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) ermittelt.

dpa