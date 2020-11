Anzeige

Verkehr Nach Bombenentschärfung A96 bei Gilching wieder frei Nach der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Autobahn 96 München-Lindau bei Gilching (Landkreis Starnberg) wieder freigegeben worden.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift "Gesperrt". Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Gilching.Der befürchtete kilometerlange Stau sei ausgeblieben, sagte ein Sprecher am Freitagmittag. Die Entschärfung sei mit einer guten Stunde deutlich schneller gegangen, als gedacht. Der Autobahnabschnitt war um kurz vor 11.00 Uhr gesperrt und der Verkehr abgeleitet worden.

Die Bombe war am Donnerstag bei Kanalbauarbeiten in unmittelbarer Nähe des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen entdeckt worden. In einem Radius von 500 Metern um den Fundort waren zahlreiche Gebäude evakuiert worden.