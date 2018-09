Brände Nach Brand in Bamberger Ankerzentrum: Polizei ermittelt Nach dem Feuer im Bamberger Ankerzentrum ist die Brandursache weiter unklar. Die Ermittler wollen sich am Sonntag noch einmal ein Bild von der Brandstelle machen, wie ein Sprecher der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken erklärte. Der Dachstuhl eines Gebäudes der Wohneinrichtung für Flüchtlinge war am Samstag in Flammen geraten. Die 150 Bewohner konnten sich noch in Sicherheit bringen, drei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Das Feuer hat nach Schätzungen einen Schaden von zwei Millionen Euro verursacht. Laut Polizeiangaben vom Samstag gab es zunächst keine Hinweise, dass der Brand durch Einwirkung von außen entstanden ist.

Mail an die Redaktion Die Feuerwehr löscht den Dachstuhlbrand in einem Ankerzentrum für Flüchtlinge. Foto: Merzebach/news5

Bamberg.Anfang August waren in Bayern sieben Transitzentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen in sogenannte Ankerzentren umgewandelt worden. Die Einrichtungen sollen nach Plänen des Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) Asylverfahren von Migranten beschleunigen, die kein Bleiberecht haben. In der Bamberger Unterkunft leben laut Polizei aktuell rund 1400 Menschen.