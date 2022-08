Landkreis Würzburg Nach Brand in Einfamilienhaus: Tatverdächtiger in U-haft

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Unterfranken hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen - er sitzt nun in Untersuchungshaft. Zeugen hatten am Donnerstag den Brand in dem Haus in Zell am Main (Landkreis Würzburg) bemerkt und die Polizei gerufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

dpa