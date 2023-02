Tragödie in Österreich Nach Busunglück mit totem Bräutigam: Busfahrer erliegt schweren Verletzungen von Isabel Metzger

Mail an die Redaktion Auch der Busfahrer ist gestorben. Foto: BFV Liezen / Schlüßlmayr

Triftern, Markt.Nach dem schweren Busunglück Samstagnacht in Schladming ist auch der Busfahrer gestorben. Das bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, Fritz Grundnig.

Der 51-Jährige aus dem Landkreis Rottal-Inn sei am Dienstag in den frühen Morgenstunden seinen Verletzungen erlegen, sagt Grundnig gegenüber der Mediengruppe Bayern. Er war nach dem Unfall am späten Samstagabend in kritischem Zustand in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt worden.







Bei dem Unfall . Der 31-Jährige feierte zusammen mit Freunden seinen Junggesellenabschied bei einem Rodelausflug in Schladming. Danach kam es zu dem Unglück.

Der mit 32 Männern aus Niederbayern besetzte Reisebus stürzte in einer Kehre beim Bergabfahren über einen Abhang und landete auf einem Gebäudekomplex. Laut dem Roten Kreuz wurden neben dem Fahrer vier weitere Insassen schwer und 26 leicht verletzt. Knapp ein Dutzend der Passagiere gehörte zu der Gruppe um den Bräutigam.

Die Unfallursache stand auch am Dienstag noch nicht fest. Das Wrack des Busses müsse erst noch untersucht werden, hieß es von der Polizei.

− dpa