Basketball Nach Corona-Fällen bei Alba: Pokal-Endrunde wird verschoben Wegen der sechs Corona-Fälle bei Alba Berlin wird die Basketball-Pokal-Endrunde in München verschoben.

München.Der weitere Spielplan bei den Regionalturnieren sei wegen der Dauer der häuslichen Quarantäne der Berliner nicht einzuhalten, so dass das am 1. und 2. November in der bayerischen Landeshauptstadt geplante Top Four zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll. Das teilte die Basketball-Bundesliga BBL am Mittwoch mit.

Zuvor hatte Alba zwei Spielverlegungsanträge an die BBL gestellt, denen die Liga gemäß der Spielordnung entsprechen muss, wie es in der Mitteilung hieß. „Wir werden eine Spielverlegung beantragen“, hatte Manager Marco Baldi der „Berliner Morgenpost“ (Mittwoch) gesagt.

Nach den Corona-Fällen wurde bereits das für Donnerstag angesetzte Euroleague-Spiel des deutschen Meisters und Pokalsiegers gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz abgesagt. Am Samstag sollte Alba im Pokal gegen die Telekom Baskets Bonn und einen Tag später gegen die EWE Baskets Oldenburg antreten. Nach dem ersten Corona-Fall fiel bereits das angesetzte Spiel gegen Braunschweig am vergangenen Sonntag aus.

Alle sechs infizierten Profis wurden isoliert und sind nun unter medizinischer Beobachtung. Der erste Corona-Fall war nach dem Euroleague-Spiel am vergangenen Freitag bei ZSKA Moskau (93:88) aufgetreten. Alle Beteiligten, die per Charterflug mit auf der Reise nach Moskau waren, befinden sich bereits in Quarantäne - quasi das komplette Team.

Der Pokal wird diese Saison wegen der Coronavirus-Pandemie in einem modifizierten und erweiterten Format ausgespielt. Nur die Gruppensieger der jeweiligen vier Regionalturniere qualifizieren sich für das Top Four.