Fussball Nach Corona-Fall: 1. FC Nürnberg „in Abstimmung“ mit H96 Nach dem Bekanntwerden eines Befunds auf das neue Coronavirus bei einem Profi von Hannover 96 lässt der 1.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Nürnberg.FC Nürnberg die eigene Mannschaft testen. Am Mittwoch teilte Hannover mit, dass Timo Hübers positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden sei - am Freitag zuvor war der Abwehrspieler 90 Minuten gegen Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga aufgelaufen. Die Niedersachsen gehen davon aus, dass sich Hübers am Samstagabend auf einer Veranstaltung infizierte.

Dennoch will auch der „Club“ auf Nummer sicher gehen. „Nach Austausch mit den zuständigen Ärzten und der Gesundheitsbehörde hat sich der 1. FC Nürnberg dazu entschieden, seinerseits verantwortlich zu handeln, dem Beispiel Hannovers zu folgen und als Vorsichtsmaßnahme ebenfalls Spieler, Trainer und Staff testen zu lassen“, teilte Nürnberg mit.