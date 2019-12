Fussball Nach Dämpfer: FC Bayern mit Weihnachtsfeier in Allianz Arena Einen Tag nach der Niederlage in Mönchengladbach hat sich der FC Bayern bei einer internen Weihnachtsfeier abgelenkt.

Mail an die Redaktion Das Logo des FC Bayern München auf einer Eckfahne in der Allianz-Arena. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Spieler, Trainer, Bosse und Gäste des Fußball-Rekordmeisters kamen am Sonntagabend in der Allianz Arena zusammen, „um den Kopf vor dem abschließenden Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur frei zu bekommen“, wie der Verein mitteilte. Am Samstag hatten die Bayern bei Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach 1:2 verloren. Drei Tage nach der Weihnachtsfeier steht in der Münchner Arena das Heimspiel gegen Tottenham an.