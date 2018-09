Fussball

Nach Debakel gegen Bochum: FCI-Coach Leitl in der Kritik

Trainer Stefan Leitl und Sportdirektor Angelo Vier haben einen Tag nach dem Debakel des FC Ingolstadt in Bochum die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte intensiv analysiert. Der in der Kritik stehende Coach Leitl und der Manager der Schanzer kamen am Montag wie sonst auch nach einem Spieltag zur Aufarbeitung zusammen. Diese dürfte vor dem Hintergrund des blamablen Auftritts des FCI beim VfL Bochum (0:6) unangenehm ausgefallen sein.