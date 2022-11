Großaufgebot am Museum Nach dem spektakulären Goldklau: Erneute Spurensuche in Manching von Horst Richter

Mail an die Redaktion Rund 50 Einsatzkräfte suchen am Freitag rund ums Museum nach Spuren. Fotos: Richter



Manching, Markt.Es ist wie die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen: Das Landeskriminalamt (LKA) hat am Freitag rund 50 Kräfte der Eichstätter Bereitschaftspolizei anrücken lassen, um das Gelände rund um das Kelten-Römer-Museum in Manching (Kreis Pfaffenhofen) ein weiteres Mal nach Spuren absuchen zu lassen.

Unbekannte hatten am frühen Dienstag den keltischen , der ideelle Wert der Beute geht in die Millionen.







Alles kann von Bedeutung sein, eine Zigarettenkippe mit DNA-Spuren, von den Tätern eventuell verlorene Gegenstände oder was auch immer. „Der Auftrag für die Kollegen ist es, den großen Bereich um den Tatort noch einmal abzusuchen, um zu schauen, ob sie irgendwelche Dinge finden, die möglicherweise im Tatzusammenhang stehen“, sagte LKA-Sprecher Fabian Puchelt unserer Zeitung.

„Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, damit auch wirklich nichts verloren geht. Es kann sein, dass irgendwas in eine Ritze reingefallen ist, deshalb ist es ganz wichtig, dass akribisch vorgegangen wird. Die Kollegen werden jeden Stein umdrehen, um zu schauen, ob da was drunterliegt.“ Wo die Einbrecher mit ihrem Fahrzeug gestanden seien, ist nicht bekannt, deshalb werde großräumig gesucht. Auch der Bereich rund um das Museum – etwa die Schotterbeete dort – würden noch einmal angeschaut. Laut Puchelt dauert die Aktion mindestens bis zum Freitagnachmittag an.

Hinweise auf die unbekannten Einbrecher gibt es bislang noch nicht. Sie hatten vor dem Coup mutmaßlich etliche , um eine Weiterleitung des Alarmsignals an die Sicherheitsfirma zu verhindern. Das Landeskriminalamt geht von bandenmäßigem Vorgehen aus.