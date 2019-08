Kriminalität Nach Disco-Besuch sexuell belästigt 21-Jährige meldet der Polizei Übergriff: Zwei Täter haben sie in Regensburg gegen ihren Willen in einen Wagen gezogen.

Merken

Mail an die Redaktion Nach einem Diskothekenbesuch in Regensburg meldete eine junge Oberpfälzerin der Polizei jetzt einen sexuellen Übergriff. Symbolbild: dpa/Archiv, Jens Kalaene/dpa

Regensburg.Eine 21-Jährige ist in der Nacht zum Samstag nach einem Diskotheken-Besuch in der Regensburger Innenstadt von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Er und sein Begleiter hatten die junge Frau laut Pressemitteilung der Polizei aus einem Auto heraus angesprochen und ihr eine Mitfahrgelegenheit angeboten, als sie um 4 Uhr alleine im St. Peters-Weg stand. Die 21-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt lehnte ab und sagte, dass sie mit dem Zug nach Hause fahren werde. Die beiden Männer akzeptieren das aber nicht und zogen sie ins Auto. Einer von ihnen nahm mit ihr auf der Rückbank Platz und begrapschte sie auf der Fahrt unter anderem an der Brust.

Die 21-Jährige schob die Hand des Mannes weg. Als das Auto in Beratzhausen an einer Ampel halten musste, öffnete sie die Tür und flüchtete aus dem Wagen. Die Polizei konnte bisher keine Fahndung starten, weil das Opfer Täter und Fahrzeug nicht gut genug beschreiben konnte. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die entweder den Vorfall gegen 4 Uhr im Petersweg oder das Flüchten der Frau in Beratzhausen am frühen Morgen an der Fußgängerampel beobachtet haben. Die Polizei setzt darauf, dass es auf jeden Fall in Beratzhausen einen Zeugen gegeben haben muss, da die Ampel an der Fluchtstelle nur auf Rot schaltet, wenn ein Fußgänger zuvor den Signalknopf gedrückt hat.

Weitere Nachrichten aus Bayern und der Welt finden Sie hier!

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp