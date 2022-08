Ingolstadt Nach DNA-Abgleich: Mordopfer endgültig identifiziert von Suzanne Schattenhofer

Mail an die Redaktion Gedenkstätte für das Mordopfer an der Peisserstraße: Jetzt hat die Kripo bestätigt, dass es sich bei der Toten um die 23-jährige Algerierin aus dem Raum Heilbronn handelt. Foto: Schattenhofer

Ingolstadt, Stadt.Die Tote aus dem Mercedes an der Peisserstraße ist identifiziert: Wie die Kripo Ingolstadt am Montagnachmittag mitgeteilt hat, habe der DNA-Abgleich bestätigt, dass es sich bei dem Opfer um die 23-jährige Algerierin aus dem Landkreis Heilbronn handelt.

Sie galt dort als vermisst. In Zusammenarbeit mit der dortigen Kriminalpolizei wird nun ermittelt, in welcher Beziehung die Getötete zu den beiden Tatverdächtigen stand. Gegenüber unserer Zeitung bestätigte ein Polizeisprecher, die 23-Jährige Deutsch-Irakerin und der gleichaltrige Kosovare, die in Untersuchungshaft sitzen, seien bereits polizeibekannt – gegen sie wurde also schon einmal ermittelt. In welchem Zusammenhang, dazu wollte der Sprecher nichts sagen.







Die Kripo sucht jetzt im Raum Heilbronn/ Eppingen, wo das Opfer gewohnt hatte, Zeugen, die am Dienstag, 16. August, etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder denen ein dunkler Pkw mit Ingolstädter Kennzeichen aufgefallen ist. Hinweise sind unter der Telefonnummer (0841) 93430 möglich.

