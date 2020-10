Anzeige

Kriminalität Nach Drogentod zweier Jugendlicher: Anklage gegen Dealer Nach dem Drogentod zweier Jugendlicher in Schwaben hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen mutmaßlichen Dealer erhoben.

Mail an die Redaktion Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Augsburg.Der 34-Jährige sei dringend verdächtig, an einen der beiden gestorbenen Jungen Rauschgift abgegeben zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag mit.

Im Juni hatten die Eltern eines 16-Jährigen aus Nordendorf im Kreis Augsburg ihren Sohn und dessen 15 Jahre alten Freund tot in ihrem Haus gefunden. Wie sich herausstellte, waren beide an einem übermäßigen Konsum von Betäubungsmitteln gestorben. Das an den 16-Jährigen veräußerte Amphetamin soll einen sehr hohen Wirkstoffgehalt gehabt haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Deutsche befindet sich seit Mitte Juni in Untersuchungshaft. Wegen des Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige erwartet ihn eine Freiheitsstrafe von einem bis zu 15 Jahren.