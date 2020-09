Anzeige

Kriminalität Nach Einbruch in Tankstelle: Keine Anhalter mitnehmen Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Esselbach (Landkreis Main-Spessart) hat die Polizei davor gewarnt, in der Region Anhalter mitzunehmen.

Mail an die Redaktion Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Esselbach.Seit den frühen Morgenstunden werde nach den fünf Tätern gesucht, hieß es am Sonntag.

Drei Täter waren mit der Beute in einem dunklen Auto ohne Kennzeichen geflüchtet. Als die Polizei sie auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bemerkte, verließen sie die Autobahn. Der Fahrer verursachte nahe der Anschlusstelle Seligenstadt (Landkreis Offenbach am Main) einen Unfall. Die drei Insassen des Wagens flüchteten zu Fuß weiter in ein Wohngebiet, wie es hieß. Die Beute ließen sie im Auto zurück.

Die Pächterin der Tankstelle hatte die Einbrecher gegen 4:30 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Diese fahndet seither mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber auch in Hessen nach den fünf Tätern.