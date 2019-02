Unglück Nach Faschingsumzug: Mann ertrinkt Im oberbayerischen Dorfen ist am Donnerstag ein junger Mann in der Isen ertrunken. Er ging nach Faschingsgaudi schwimmen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei gab den Tod des jungen Schwimmers bekannt. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

Dorfen.Nach einem Faschingszug ist ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag in der Isen ertrunken. Er hatte versucht, den Fluss in Dorfen, Landkreis Erding, zu durchschwimmen. Der Mann wurde abgetrieben. Er war in einem sogenannten Hemadlenzgewand, einem weißen Nachthemd, unterwegs, wie es traditionell an dem Tag beim Faschingsumzug getragen wurde.

Gegen Abend wurde der Mann leblos von Tauchern geborgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes übernommen.