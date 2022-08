Augsburg Nach Flucht durch Kanal: Passanten fassen Handtaschendieb

Nach der Flucht durch einen Kanal ist ein Handtaschendieb in Augsburg gefasst worden. Der Mann hatte am Sonntag einer 85-Jährigen in der Straßenbahn die Tasche entrissen und war danach ins nahe gelegene Wasser gesprungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

dpa