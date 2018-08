Luftverkehr

Nach Flughafen-Chaos: Gepäckstücke auf dem Weg zu Besitzern

Nach dem Chaos am Münchner Flughafen vor einer Woche sind alle Gepäckstücke wieder unterwegs zu ihren Besitzern. Dies berichtet der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf einen Flughafen-Sprecher. Am Freitag lagen noch rund 600 Gepäckstücke am Flughafen. Wie lange es dauere, alle Koffer zuzustellen, hänge auch davon ab, um welches Reiseziel es sich handelt und wie oft das angeflogen werde, hatte ein Flughafen-Sprecher mitgeteilt. Ursprünglich waren etwa 20 000 Gepäckstücke am Airport liegengeblieben.