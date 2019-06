Kriminalität Nach Fund zweier Toter in Wohnhaus: Obduktionen geplant Zwei Tote werden gefunden. Erst tappt die Polizei im Dunkeln - und fahndet sogar nach einem Mann. Nach der Spurensicherung wird die Fahndung eingestellt. Doch noch sind viele Fragen offen.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Mitarbeiter der Spurensicherung tragen Beweismaterial aus einem Einfamilienhaus in Kahl am Main. Foto: Silas Stein

Kahl am Main.Einen Tag nach dem Fund der Leichen eines Mannes und einer Frau in einem Einfamilienhaus in Kahl am Main sind noch viele Fragen offen. Die Ermittler erhoffen sich von der Obduktion neue Erkenntnisse - diese sei für den Dienstag geplant, hieß es. Beide seien offenbar durch Gewalt ums Leben gekommen, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in einer gemeinsamen Erklärung am Montag mit. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass es sich bei dem männlichen Toten um den Täter handelt.

Es gebe Hinweise, dass der Mann zuerst die Frau und dann sich selbst getötet habe, hatte ein Polizeisprecher kurz nach dem Fund der Leichen am Montag gesagt. Die Hintergründe und der Hergang der Tat seien noch völlig unklar, hieß es. Beamte der Spurensicherung und Rechtsmediziner waren am Nachmittag am Tatort. Unklar war zunächst auch, in welchem Verhältnis die beiden tot gefundenen Personen zueinander standen.