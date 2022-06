Anzeige

„Bayern kann Gipfel“ Nach G7: Söder will vorerst keine großen Gipfel mehr in Bayern

Mail an die Redaktion Joe Biden (r), Präsident der USA, winkt nach seiner Ankunft am Flughafen München neben Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: dpa

Nach dem G-7-Treffen in Elmau will Bayern auf „absehbare Zeit“ nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht noch einmal einen großen internationalen Polit-Gipfel ausrichten.

„Bayern kann Gipfel“, sagte Söder am Dienstag in München. Das habe der Freistaat in den vergangenen Tagen bewiesen. Er fügte hinzu: „Jetzt ist aber auch mal wieder gut.“

Bayern habe seine Pflicht getan, sagte Söder. Der Freistaat war auf Schloss Elmau Ausrichter für die letzten beiden G-7-Gipfel unter deutscher Gastgeberschaft 2015 und 2022. Für den nächsten G7-Gipfel in Deutschland, voraussichtlich 2029, schlug er andere Bundesländer vor.

Shanty-Chor vorgeschlagen

Statt der Gebirgsschützen und Trachtler, die bei den ausländischen Gästen großen Anklang gefunden hätten, könne man etwa einen Shanty-Chor oder einen Bergmannschor einladen, schlug Söder in Anspielung auf nördlicher gelegene Bundesländer vor. Ein G-20-Treffen steht nach Hamburg im Jahr 2017 in Deutschland turnusmäßig erst wieder im Jahr 2037 an.

− dpa