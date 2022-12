Pfleger in U-Haft Nach Gewalttat im Landkreis Landshut: 89-Jährige stirbt in Klinik

In einem Krankenhaus ist die 89-jährige Frau aus Eching ihren schweren Verletzungen erlegen. −Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa

Eching.Nach dem versuchten Tötungsdelikt an einer 89-Jährigen in Eching (Landkreis Landshut) Anfang Dezember ist die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag mitteilte, war die Frau bereits am Wochenende in einem Krankenhaus gestorben. Todesursächlich war laut einer am Montag in München durchgeführte Obduktion die „erhebliche Gewalteinwirkung“, unter anderem gegen den Kopf der Frau, so die Polizei.







Polizei und Rettungsdienst hatten die 89-Jährige am 2. Dezember mit schweren Verletzungen in ihrem Einfamilienhaus in Eching gefunden. Als dringend tatverdächtig gilt ihr 33-jähriger Pfleger, der sich vergangenen Mittwoch nach einer Öffentlichkeitsfahndung bei der Bundespolizei in Regensburg . Seitdem befindet er sich .

− cav