Kriminalität Nach Gewalttat in Regensburg: 19-Jähriger in Haft Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist in Regensburg ein 19-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Haft genommen worden.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Regensburg.Der Mann soll laut Mitteilung der Kripo Regensburg am Wochenende einen 18-Jährigen bei einem Streit lebensgefährlich verletzt haben, wie es am Montagabend hieß. Der verletzte Jugendliche ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte die Beamten demnach wegen eines Streits seiner Nachbarn am Sonntagvormittag gerufen. Vor Ort trafen sie den 19 Jahre alten Tatverdächtigen sowie den 18-Jährigen an, der mehrere Verletzungen am Oberkörper hatte. Er kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert.