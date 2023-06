Landkreis Augsburg Nach Hammer-Angriff an Bahnhof: Hintergründe weiter unklar

Nach einem Hammer-Angriff auf einen Fahrgast an einem Bahnhof in Schwaben sind die Hintergründe weiter unklar. Ob sich das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten, sei weiter nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“ Dabei gebe es noch einige Zeugen zu vernehmen. Das Opfer, das nach dem Angriff am Bahnhof in Meitingen (Landkreis Augsburg) schwer verletzt worden war, habe das Krankenhaus inzwischen verlassen können.

dpa