Notfälle Nach Hausexplosion: Leiche gefunden Ein Haus in Oberbayern wurde durch eine Explosion komplett zerstört. Eine Person wird noch vermisst.

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Rettungsarbeiten in Rohrbach. Foto: Vifogra/dpa

Rohrbach an der Ilm.Die Explosion einer Doppelhaushälfte in Oberbayern und die Suche nach Vermissten beschäftigte auch am Freitag die Ermittler. Aufgrund der Menge der Trümmer gehe man nicht mehr davon aus, dass dort jemand lebend geborgen werden könne, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Gegen Mittag wurde diese Annahme zur traurigen Gewissheit. Rettungskräfte fanden während der Aufräumarbeiten eine Leiche. Bisher war unklar, ob sich die beiden bis Freitagmorgen vermissten Personen überhaupt in dem Haus aufgehalten hätten. Nach wie vor wird eine der beiden vermisst.

Weiter Rätsel gibt ein tödlicher Verkehrsunfall auf, der sich am Donnerstag um 12.50 Uhr ereignete, also etwa 20 Minuten nach der Hausexplosion in Rohrbach an der Ilm. Auf der B300 im 30 Kilometer entfernten Schrobenhausen fuhr ein Auto in einen entgegenkommenden Lastwagen, dessen Fahrer schwer verletzt wurde.

Person in Auto gestorben

Eine Person in dem Auto starb, die Leiche verbrannte laut Polizei aber bis zur Unkenntlichkeit. Auch am Freitagmorgen war die Identität noch nicht geklärt. Fest steht aber: Das Auto war an der Adresse des explodierten Hauses gemeldet. Eine Polizeisprecherin sagte am Freitag, die Person sei definitiv alleine in dem Auto gewesen.

In der durch die Explosion zerstörten Doppelhaushälfte lebten neben dem vermissten Ehepaar noch drei weitere Personen, die zum Zeitpunkt der Explosion aber nicht zu Hause waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der anderen Doppelhaushälfte, die ebenfalls stark beschädigt wurde, wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ursache weiterhin unklar

Die Ursache der Explosion war auch am Freitag noch unklar. Die Trümmer des zerstörten Hauses seien noch instabil und unsicher, das vorrangige Ziel sei zunächst, den Ort begehbar zu machen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Am Donnerstag seien Personensuchhunde vor Ort gewesen, die aber nicht angeschlagen hätten. Nun seien Leichenspür- und Brandmittelspürhunde im Einsatz.