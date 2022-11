Aktivisten in Gewahrsam Nach Klima-Klebe-Protest bei BMW: Wer hinter „Scientist Rebellion“ steckt von Isabel Metzger

München, Landeshauptstadt.Nach ihrem Protest in der BMW-Welt in München am Samstag haben die Mitglieder von „Scientist Rebellion“ weitere Aktionen angekündigt. Doch wer steckt überhaupt hinter der Gruppierung? Und was waren die Folgen für die Aktivisten?

„#### #####“ ###########: ### ### ####### #########

### ##### ####### ## #### ## ######## #### ###### ######## ## ###########, ######, ### ####### ### ### #######. ##### ### ########## ##### ##### ################# ### ################ #########. ### ########## #######. ## ##### ########## ######## ######, ### ##### ### „#### #####“ ########### ########## ###, ######## ### ###############. ## ###### ##### ## ####### ## #######, ## ## #######.

##### ### #### ####:####### ############# ########: „### #### ##### ,###############‘, ### #### ##########“

## ########## ### ######

########### ############### ##### #### ## „######### #########“ ###################; ### #### ############# #####. ## #### ## ####### ## ##########, #######, ########, ###### #### #### #####. ### ######## ###### ### ## ###### #### ######### ######, ##### ####-##### #######, ########## ### „######### #########“, ####### #######. ### #### ########## #### ### ##########. „## ##### ###### ###### ##### #### #### #### ######## ### ###### #############“, ##### #######. ## ### #### ### ########## ###### ## ######### #####.

„########### ###### ############ ###“

### ################## ##### ### ### ####### #########, „#### ### ##### ######## ############ ### ####### #### ###### ####### ######“, ## ### ########## ### „######### #########“. „#### #### ##### ###### ########### ##### ### ############ ### ### ############## ###### ### #####- ### ###################, #### ### ####### ### ##### ######### #########“, ####### ### ##########. ## ### ##### „##### #######, ### #################### ### ############### ###### ######## ### ####### ########### #############“. #######: „### #### ### ############# ####### ######### ##### ######, #### ### ###### ### ####### ###### ##### ############ ### ######?“ ###########, ########## #### #### ######## ###### ##### ###########, ## ####### ### ############ #############. „### ########### ###### ##### ###### ############ ###, #### ### ######, #### ### ########## ######## ##### ### #### ##### ############ ### ### ###### ##### ####“, ####### #######.

##### ##### ###########: „####### ### ### ###### ######“

#### ### ######### ### „#######################“ ##### ### ### ########### ######, ##### #### ##### ####### ## ### ########### ## ### ######## ######. ## ### ### ####### #### ### ############### ## ### „###-####“, ### ### ### ############### ### „########## ################ ### ###############“ ######## #######, ## #####: „##### #### ########## ### ########### ########### ### ### ## ###### ## ### #####. ### ##### ### ##### ##########, ####### ### ### ###### ######.“ ####: „## #### ##### ####, #### ###### ####### ########## #########, ### ######, #### ###### #### ######## ### ###### ####### ########## #########, (...) ### ## ####### #### ## ##### ####, #### ### ############# ### ### ############# ########.“

##### ### #### ####:############### ######### ######### - ######## ## ####### ###########

„######### #########“ ####### #####, #### ##### ### ######## ### #####, ####### ########## ####### ####. „#### ### ######, #### ###### ####### ############ ###, ## ### ###### ##########, ### ### ########, ## ##### ######## ############### ## #########.“ ### ########## ## ####### ############## ##### #### ### ###### ############-####### #### ##### ########. ######## ######### ### ########### ##### ########### ### ######## ######. „######### #########“ ####### ##### ####### ### ########## ### ### ##/# ### ### ######### ##########.