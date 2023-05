Tirschenreuth Nach Klingelstreich: Mann schlägt Buben (10) und taucht ihn kopfüber in Regentonne

Mail an die Redaktion Eine Gruppe von Kindern hatte am Sonntagnachmittag mehrmals im Bereich der Angerstraße in Tirschenreuth an Haustüren geklingelt. Am Abend eskalierte die Situation. −Symbolbild: Imago

Tirschenreuth, Stadt.Geschlagen, festgehalten und kopfüber in eine Regentonne getaucht hat ein 53-Jähriger einen Zehnjährigen in Tirschenreuth. Vorausgegangen war laut Polizei ein Klingelstreich.

Eine Gruppe von Kindern hatte am Sonntagnachmittag mehrmals im Bereich der Angerstraße in Tirschenreuth an Haustüren geklingelt. Am Abend eskalierte die Situation schließlich gegen 19.20 Uhr.







Als ein Bub (10) an der Haustür eines 53-Jährigen klingelte, wurde er laut Polizei von diesem geschlagen, festgehalten und mehrmals kopfüber in eine mit Wasser gefüllte Regentonne getaucht. Der Bub erlitt einen Schock. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt.

− vr