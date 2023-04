Verkehrsunfälle Nach Kollision von Auto mit Bus: 19-jähriger Autofahrer tot

Ein 19-Jähriger ist nach der Frontalkollision seines Autos mit einem Bus westlich von Traunstein im Krankenhaus gestorben. Er sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 19-Jährige war am vergangenen Donnerstag in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit seinem Auto gegen den entgegenkommenden Linienbus geprallt. Von den 21 Insassen im Bus wurden acht leicht verletzt. Von ihnen kamen laut Polizei einige in Krankenhäuser.

dpa