Erlebnistage im April Nach langer Corona-Pause: Netflix-freies Wochenende mit der Traumfabrik von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Jonglage-Weltmeister Thomas Dietz ist mit einer kleinen Show dabei Foto: Dietz

Der Vorlesefriseur Danny Beuerbach Foto: Beuerbach

Regensburg.Was hat Haare schneiden mit Jonglieren zu tun? Oder mit Kalligraphie, Faszientraining und einem Survivalcamp? Wenn das Traumfabrik-Team zu den Erlebnistagen einlädt, passt das ziemlich gut zusammen.

Nach vier Jahren Corona-Pause finden das Workshop-Festival von 14. bis 16. April wieder auf der Donauinsel in Regensburg statt. „Einen Kurzurlaub für Körper und Geist – voller Inspiration und positivem Lebensgefühl“, verspricht Geschäftsführer Ingo Pawelke.

Vorleserabatt beim Vorlesefriseur

Zu den diesjährigen Gästen gehört Danny Beuerbach, besser bekannt als der Vorlese-Friseur. Der Münchner hat eine Mission: Er will nicht nur schöne Frisuren zaubern, er will dabei junge Menschen für das Lesen begeistern. Deshalb schneidet er ihnen zum halben Preis die Haare, wenn sie ihm etwas vorlesen. „Es ist magisch“, sagt er über das, was während seiner Pop-up-Events passiert. „Sobald die Kinder anfangen zu lesen, sind sie hochkonzentriert und zappeln nicht mehr und ich kann entspannt die Haare schneiden und einem Hörspiel folgen.“ Beuerbach kämpfte selbst als Kind mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Deshalb würde er sich wünschen, dass seine Idee noch viele Nachahmer in seiner Branche findet. „Es ist toll, den Kindern durch diese Aktionen Selbstbewusstsein zu schenken.“ Inzwischen hat Danny Beuerbach sogar sein eigenes Buch: „Der magische Frisör“ heißt es und ist im Ravensburger Verlag erschienen. Zu den Büchern, die er besonders gerne vorgelesen bekommt gehört „Geht ab wie Schmitz‘ Katze“ von Frauke Angel. Mit Grimm-Märchen kann er dagegen wenig anfangen. „Die sind mir zu brutal.“ Übrigens: Die Einnahmen, die er mit seinem Pop-up-Konzept bei der „Traumfabrik“ erzielt, will er dem Bayerischen Legasthenieverein spenden.

Jongleure schneiden sich nicht in den Finger

Thomas Dietz aus Regensburg gilt als einer der technisch besten Jongleure der Welt. Er hält den Weltrekord in der Fünf-Keulen-Jonglage mit 53 Minuten und 21 Sekunden. Jonglieren, das ist so viel mehr als Körperkoordination, schwärmt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn ich 500 Kilometer auf der Autobahn fahren muss, dann stresst mich das nicht, weil ich viel schneller reagieren kann. Meine Reflexe und meine räumliche Wahrnehmung sind durch das Jonglieren ausgeprägter.“ Wer drei Bälle in der Luft halten kann, der schneidet sich beim Kochen auch nicht mehr in die Finger, verspricht er. Bei den Traumfabrik-Erlebnistagen wird Dietz mit Showeinlagen dabei sein und den Jonglage-Wettbewerb begleiten. Dabei zeigt er den Teilnehmern auch, was vorausschauendes Denken beim Jonglieren heißt. „Drei Bälle zu jonglieren, das kann man in wenigen Wochen Training lernen“, verspricht er.

Für Traumfabrik-Geschäftsführer Ingo Pawelke haben die Erlebnistage nach der langen Pause vor allem ein Ziel: „Die Leute weg von Netflix wieder hin zum Selbermachen bringen.“ Das kann beim Tanzen, Musizieren oder Achtsamkeitsübungen sein. Das Angebot sei sehr breit aufgestellt. „Bei Traumfabrik denken viele an FlikFlak. Aber wir suchen keine neuen Bühnenkünstler, wie suchen Menschen, die etwas ausprobieren wollen.“ Und wenn es ein neuer Haarschnitt beim Vorlesefriseur ist.