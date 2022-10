Augsburg Nach Liga-Pleite: FC Bayern wieder in Augsburg gefordert

Nur einen Monat nach der Niederlage des FC Bayern beim FC Augsburg kommt es am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal zu einem schnellen Wiedersehen der beiden Konkurrenten. Der Rekordpokalsieger aus München will nach zwei bitteren Zweitrunden-Niederlagen in den Vorjahren wieder länger im Wettbewerb bleiben. Gegner Augsburg fühlt sich nach einem 1:0 in der Liga in der Lage, ein weiteres Mal gegen den übermächtigen Nachbarn im Freistaat zu überraschen.

dpa