Unfälle Nach Lkw-Unfall: A6 bei Schwabach viele Stunden gesperrt Wegen eines Auffahrunfalls mit drei Lastwagen ist die Autobahn 6 bei Schwabach in Richtung Amberg viele Stunden voll gesperrt gewesen.

Mail an die Redaktion Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Schwabach.Ein Lastwagenfahrer fuhr in der Nacht zum Donnerstag in ein Stauende und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Zugmaschine, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Zugmaschine prallte daraufhin gegen einen Sattelzug. Zwei Fahrer wurden leicht verletzt.

Der Lastwagen kippte bei dem Unfall um. Dabei wurde die Straße beschädigt. Zudem verteilte sich die Ladung des Lastwagens, der Post transportierte. Der Verkehr staute sich, da wenige Stunden zuvor ein Kleintransporter mit einem Sattelzug zusammengestoßen war. Zwei Autos wichen den Fahrzeugen aus und prallten dabei aufeinander. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. Bei den Unfällen entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.

Insgesamt sei die Autobahn in diesem Bereich von etwa 21.30 Uhr am Mittwoch bis 8.00 Uhr am Donnerstag voll gesperrt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch am Donnerstagmittag waren noch nicht alle Fahrbahnen freigegeben.

