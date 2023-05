Ermittlung Nach Luftgewehrschüssen: Polizei sucht weiterhin Täter Am Freitagabend gibt es in Nürnberg einen größeren Polizeieinsatz. Der Grund: Schüsse aus einem Luftgewehr. Die Polizei sucht nach dem Täter.

dpa

Mail an die Redaktion Polizisten sperren eine Straße ab. Foto: Besold/Besold/vifogra/dpa/Archivbild

Nürnberg.Nach Schüssen aus einem Luftgewehr in Nürnberg sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter. Nach wie vor sei unklar, ob die Schüsse Menschen hätten treffen sollen. Die Polizei versuche, über Spuren an einem gefundenen Luftgewehr Hinweise auf den Täter zu erlangen, erklärte Polizeisprecher Marc Siegel am Sonntag. „Da laufen die Ermittlungen“.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem gefundenen Luftgewehr um die Tatwaffe handelt. Die Polizisten fanden die Waffe auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses, nachdem sie anhand der Projektile die möglichen Abschussorte eingegrenzt hatten. Bei Befragungen gaben Nachbarn an, dass sie bereits in den Tagen zuvor Luftgewehrschüsse wahrgenommen hatten.

Am Freitagabend hatten mehrere Anwohner die Schüsse in einem Hinterhof im Westen von Nürnberg gemeldet und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auch Polizisten vor Ort nahmen Schussgeräusche wahr. Die Polizei bat auf Twitter, den Bereich zu meiden und großräumig zu umfahren.