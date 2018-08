Kriminalität Nach Marihuana-Brownies im Krankenhaus

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Würzburg.Nachdem sie selbstgebackene Brownies mit Marihuana gegessen hatte, musste eine 24-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Zusammen mit fünf weiteren Studenten hatte sie am Donnerstagabend in Würzburg die Brownies gebacken. Weil sie unerfahren waren oder weil zu viel Marihuana im Teig war, ging es den sechs Studenten derart schlecht, dass sie von Notarzt und Rettungsdienst behandelt werden mussten. Wie die Würzburger Polizei am Freitag weiter mitteilte, stellten die Beamten die restlichen Brownies sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.