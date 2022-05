Schwaben Nach mehr als 100 Einbrüchen mutmaßlicher Täter gefasst

Nach mehr als 100 Einbrüchen beispielsweise in Vereinsheime hat die Polizei in Schwaben den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 51-Jährige sei am Wochenende in einem Versteck bei Friedberg aufgespürt und gefasst worden, teilte die Polizei am Montag mit.

dpa