Kriminalität Nach mehr als 170 Einbrüchen: Tatverdächtige geschnappt Sie sollen in mehr als 170 Betriebe eingebrochen sein und unter anderem Bargeld im Wert von mehr als 200 000 Euro erbeutet haben: Unbekannte Täter haben seit Jahresbeginn die Polizei in Bayern und Baden-Württemberg mit einer Einbruchserie in Atem gehalten.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Bächingen an der Brenz.Nun seien zwei Tatverdächtige auf frischer Tat ertappt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die beiden Männer im Alter von 25 und 33 Jahren sollen demnach über Monate hinweg immer wieder in Gewerbegebieten in kleineren Gemeinden mit Anbindung an Fernstraßen zugeschlagen haben und vor allem Geld entwendet haben. Ihr Beutezug führte die Männer laut Polizei durch Oberbayern, Schwaben, Mittelfranken und ins angrenzenden Baden-Württemberg. Offenbar operierten sie von ihrem Wohnsitz in Neu-Ulm aus.

In Bächingen an der Brenz (Landkreis Dillingen an der Donau) war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch schließlich Schluss für die Langfinger. Die Beamten nahmen sie nach kurzer Flucht am Tatort fest. Die beiden sitzen in Untersuchungshaft.

„Wir sind uns sicher, die beiden Haupttäter gefasst zu haben“, sagte ein Polizeisprecher. Ob die zwei noch Komplizen haben und weitere Straftaten begangen haben, werde noch ermittelt.