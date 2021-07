Anzeige

Kriminalität Nach Messerangriff bei Geburtstagsfeier: Mann in U-Haft Nach einem Messerangriff auf einer Geburtstagsfeier in Oberbayern sitzt ein 18-Jähriger nun in Untersuchungshaft.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Gaimersheim.Gegen den jungen Mann werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ende Juni hatte ein 33-Jähriger in Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) seinen Geburtstag gefeiert. Als er die Feier beendete und alle Gäste zum Gehen aufforderte, weigerte sich den Angaben zufolge eine Gruppe junger Männer. In der Folge kam es nach Erkenntnissen der Ermittler zum Streit. In dessen Verlauf verletzte der 18-Jährige den Gastgeber mit einem Messer.

© dpa-infocom, dpa:210708-99-308107/2