Fußball Nach Muskelfaserriss: Bayerns Davies in Kanadas WM-Kader

Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies steht in Kanadas Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das gab der kanadische Verband am Sonntag bekannt. Der 22-jährige Davies hatte sich kürzlich einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Der Profi fehlte den Bayern in den letzten beiden Bundesligaspielen des Jahres.

dpa