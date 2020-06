Anzeige

Kriminalität Nach mutmaßlicher Vergewaltigung: Mädchen stellt Mann Falle Eine 14-jährige Münchner Schülerin hat ihren mutmaßlichen Vergewaltiger in eine Falle gelockt.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

München.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte das Mädchen sich Anfang der Woche mit einem 25 Jahre alten Studenten getroffen, den sie bei Instagram kennengelernt hatte.

Die beiden seien gemeinsam in ein Hotel in Schwabing gefahren, wo der Mann gegen den Willen des Mädchens Sex mit ihm gehabt haben soll. „Die 14-Jährige erzählte ihrem Freundeskreis später diesen Vorfall und erwähnte, dass sie mit dem Geschlechtsverkehr nicht einverstanden war“, hieß es in der Polizeimitteilung.

Daraufhin verabredete sich eine Freundin der Schülerin ebenfalls mit dem Studenten aus Kroatien. Zu dem verabredeten Treffen kam sie aber nicht allein, sondern brachte Freunde mit, die den 25-Jährigen festhielten und die Polizei riefen.

Der wegen Sexualdelikten polizeibekannte Mann wurde wegen Vergewaltigung angezeigt, Haftbefehl wurde erlassen. Nach ersten Ermittlungen hat er auch versucht, an der Freundin der 14-Jährigen „sexuelle Handlungen durchzuführen“, sagte ein Polizeisprecher.

Auch die Schülerin sei bei der Aktion dabei gewesen, um den Mann zu identifizieren. Der Sprecher betonte, dass dies nicht der richtige Weg sei. In solchen Fällen solle immer zuerst die Polizei eingeschaltet werden.