Nach positivem Corona-Test: Götze wieder im Teamtraining

Mail an die Redaktion Felix Götze auf dem Spielfeld. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Augsburg.Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler nun zweimal negativ getestet. Die Augsburger hatten den positiven Befund beim jüngeren Bruder von WM-Held Mario Götze am 4. August publik gemacht. Götze sei damals „völlig symptomfrei“ gewesen und „hatte im Vorfeld keinerlei Kontakt zu Mannschaftskollegen oder Funktionsteam“, hieß es von Club-Seite. Er befand sich nach dem positiven Test in Quarantäne. Götze war der erste Corona-Fall bei einem bayerischen Fußball-Erstligisten.