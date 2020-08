Anzeige

Fussball Nach Punktsieg im Duell: Neuer tut ter Stegen „etwas leid“ Nach dem Acht-Tore-Albtraum von Marc André ter Stegen gegen den FC Bayern genoss Manuel Neuer seinen Punktsieg im Champions-League-Duell der deutschen Fußball-Nationaltorhüter ohne Häme.

Mail an die Redaktion Manuel Neuer vom FC Bayern München trainiert während einer Trainingseinheit im Tor. Foto: Matthias Balk/dpa

Lissabon.„Es tut mir etwas leid für Marc, dass er so viele Tore kassiert hat“, sagte der Bayern-Kapitän nach dem spektakulären 8:2 (4:1) der Münchner am Freitagabend in Lissabon bei Sky.

Die Zahlen im Viertelfinale des Finalturniers sprachen eindeutig für den 34-jährigen Neuer, der bei seinen beiden Gegentoren machtlos war und seit Jahren die Nummer 1 im DFB-Tor ist. Der sechs Jahre jüngere Ex-Gladbacher ter Stegen wollte den direkten Vergleich im Estádio da Luz eigentlich dazu nutzen, um gegen Neuer zu punkten. Stattdessen kassierte er in beiden Spielhälften jeweils vier Tore. Er war hilflos hinter einer desaströsen Barça-Abwehr. „Das wünscht man natürlich keinem Teamkollegen in der Nationalmannschaft“, sagte Neuer nach dem Spiel. Erstmals kassierte Barcelona acht Tore in einer Europapokalpartie.