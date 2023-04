BMW-Open Nach Regenpause: Altmaier verliert Auftakt in München Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Achtelfinale beim Münchner Sandplatzturnier verpasst. Der 24 Jahre alte Kempener musste sich am Donnerstag dem Russen Aslan Karazew 6:4, 6:7 (2:7), 2:6 geschlagen geben. Das Match war wegen Regens am Mittwoch beim Stand von 0:3 im dritten Satz abgebrochen worden. Karazew verwandelte nach 2:59 Stunden seinen dritten Matchball.

dpa

Mail an die Redaktion Daniel Altmaier in Aktion. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Altmaier, der noch am Sonntag ein Challenger-Turnier in den USA gewonnen hatte, war gut in die Partie gestartet und profitierte zunächst von vielen leichten Fehlern des Russen. Im zweiten Satz ließ der Deutsche zehn Möglichkeiten, seinem Gegner den Aufschlag abzunehmen, ungenutzt. Auch nach Wiederaufnahme der Partie hatte der Davis-Cup-Profi mehrere Breakbälle.

Damit stehen von den einst sieben deutschen Profis im Hauptfeld nur drei unter den besten 16. Olympiasieger Alexander Zverev, Oscar Otte und Yannick Hanfmann sollten noch im Laufe des Mittwochs spielen. Otte und Zverev könnten im Viertelfinale aufeinandertreffen.