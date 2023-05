2. Bundesliga Nach Sieg: Jahn Regensburgs Abstieg noch nicht besiegelt

Der Abstieg des SSV Jahn Regensburg aus der 2. Bundesliga ist noch nicht besiegelt. Die Oberpfälzer gewannen am Samstag im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Joe Enochs mit 2:1 (1:1) bei Eintracht Braunschweig. Trotzdem bräuchte der Jahn am letzten Spieltag gegen Aufstiegsanwärter 1. FC Heidenheim ein Fußball-Wunder, um noch auf den Relegationsplatz vorzurücken. Mit 31 Punkten liegen die Regensburger drei Zähler und 15 Tore hinter Arminia Bielefeld, das am Samstag 2:2 gegen den SC Paderborn spielte.

dpa