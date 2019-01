Fussball Nach Social-Media-Attacke: Ribéry trainiert wieder

Mail an die Redaktion Franck Ribery vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München trainiert während einer Übungseinheit. Foto: Peter Kneffel

Doha.Franck Ribéry hat am Sonntag in Doha wieder mit der Mannschaft des FC Bayern München trainiert. Beim Warmlaufen war der Franzose in der Sonne Katars in vorderer Reihe beim deutschen Fußball-Rekordmeister dabei. Über die offiziellen Social-Media-Kanäle des französischen Fußball-Profis waren am Vortag obszöne Beleidigungen verbreitet worden. Das war eine Reaktion auf Kritik an einem vergoldeten Steak, das dem Spieler vor einigen Tagen in einem Nobelrestaurant in Dubai serviert worden war.