Eishockey Nach Stoa-Ausfall: Ice Tigers verpflichten Stürmer Schofield Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga haben auf den längerfristigen Ausfall des verletzten Angreifers Ryan Stoa reagiert und den routinierten Mittelstürmer Rick Schofield verpflichtet. Der 35 Jahre alte Kanadier spielte zuletzt in der internationalen ICE Hockey League für den Villacher SV und erhält bei den Franken laut einer Mitteilung vom Dienstag einen Vertrag bis zum Ende der laufenden DEL-Saison.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. Foto: Matthias Balk/Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Nürnberg.„Rick Schofield ist ein Spieler, der über ausreichend Erfahrung in Europa verfügt. Als gelernter Mittelstürmer wird er in der Lage sein, die Lücke, die durch Ryan Stoas Verletzung entstandenen ist, zu überbrücken. Seine Stärken liegen in der Offensive, wo er durch seine große Spielintelligenz Gelegenheiten für sich und seine Mitspieler produziert“, äußerte Sportdirektor Stefan Ustorf. Schofield könnte schon an diesem Mittwoch gegen den ERC Ingolstadt erstmals für die Nürnberger auflaufen.

Stoa hatte sich im Training am vergangenen Freitag eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen. Der 35-jährige Amerikaner wird nach Vereinsangaben rund drei Monate ausfallen.