Nach Sturz: Frau verklagt Eigentümer War sie wegen eines Baufehlers gestürzt oder durch eigenes Ungeschick? Der Fall beschäftigt das Münchner Oberlandesgericht.

ILLUSTRATION - 15.07.2014, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Die modellhafte Nachbildung der Justitia steht in einem Raum eines Richters des Landgerichtes neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel.

München.War sie wegen eines Baufehlers gestürzt oder durch ihr eigenes Ungeschick? Mit der Klage einer Frau, die sich bei einem Fall von der Terrasse eines befreundeten Paars schwer verletzt hatte, beschäftigt sich das Münchner Oberlandesgericht seit Montag. Zu einem Ergebnis kam es beim ersten Termin nicht. Die 46-Jährige fordert mehr als 24 000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz sowie die Übernahme künftiger Behandlungen von den Eigentümern.

Bereits im Juli 2013 war die Frau in Unterföhring bei München nach einem Grillabend von der ungesicherten Terrasse den fast senkrechten Abhang hinuntergefallen, der nach Angaben der Eigentümer rund einen halben Meter tief ist. Laut der Klägerin waren die Verletzungen so schwer, dass sie in der Folge ihren Arbeitsplatz verlor. Bis heute geht sie an Krücken.

Vor Gericht ging es um die Frage, ob die Terrasse gegen Abstürze hätte gesichert werden müssen, und ob die Frau den Unfall provoziert hatte, weil sie einen unnötig großen Schritt gemacht hatte. Entgegen den Informationen, die das Gericht vorab verbreitet hatte, hatten die Beklagten eigenen Angaben nach allerdings nicht behauptet, die Frau sei freiwillig in den Abgrund gesprungen. Der Prozess wird am 11. Juni fortgesetzt.

