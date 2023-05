Haibach Nach tödlichem Badeunfall beim Schwimmkurs: Bub (5) wird obduziert

Mail an die Redaktion Der Junge hatte am 28. April an einem Schwimmkurs im Hallenbad von Haibach teilgenommen. −Symbolbild: Sven Hoppe/dpa

Nach dem Tod eines Fünfjährigen in Folge eines Badeunfalls in Bayern soll die Leiche des Jungen obduziert werden. Er hatte an einem Schwimmkurs teilgenommen.

Die Ermittlungen zu den Umständen des Todes in einem Hallenbad in Haibach östlich von Aschaffenburg würden unterdessen „mit Hochdruck“ vorangetrieben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Tötung. Dabei gehe es vor allem um die Frage, wer die Aufsichtspflicht für den Jungen hatte.







Mit dem Kopf unter Wasser geraten

Gegen eine Person werde wegen einer möglichen Verletzung dieser Pflicht bereits ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Details wurden zu dem Verfahren nicht genannt.

Der Junge hatte am 28. April an einem Schwimmkurs im Hallenbad von Haibach teilgenommen. Dabei war er nach Auskunft der Polizei mit dem Kopf unter Wasser geraten. Augenzeugen wurden aufmerksam, retteten das Kind aus dem Becken und alarmierten den Notarzt. Nach einer Erstbehandlung wurde der Bub den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Am Freitagabend sei der Fünfjährige, der aus dem Landkreis Aschaffenburg stammte, dann gestorben.

− dpa