Regensburg Nach tödlicher Attacke auf Nachbarin 52-Jähriger in U-Haft

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 79 Jahre alte Frau in Regensburg ist gegen einen Nachbarn Haftbefehl wegen Verdacht des Mordes erlassen worden. Der 52 Jahre alte Deutsche sei am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, berichtete die Polizei.

dpa