Anzeige

Kriminalität Nach Tötungsdelikt Haftbefehl gegen Ex-Lebensgefährten Im Fall der tot in ihrer Wohnung aufgefunden Frau im Landkreis Erding ist gegen den 34 Jahre alten Tatverdächtigen ein Haftbefehl ergangen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Schild mit dem Schriftzug “ Polizei“ hängt an einer Polizeiwache. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbol

Taufkirchen.Bei dem Bulgaren handele es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 28-Jährigen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er stehe unter Mordverdacht.

Die Deutsche hatte am vergangenen Dienstag mehrere Termine nicht wahrgenommen. Ihr Arbeitgeber und Familienangehörige hatten sie noch am selben Abend als vermisst gemeldet. Nur wenig später wurde sie in ihrer Wohnung in Taufkirchen/Vils tot gefunden. Dort wurde auch der 34-Jährige festgenommen. Er habe bei seiner Festnahme Verletzungen aufgewiesen, hieß es.

Der Leichnam der Frau wurde im Institut für Rechtsmedizin in München obduziert. Alle bisherigen Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sei. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei aber keine Details zu den Todesumständen preisgeben.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-597305/2