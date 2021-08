Anzeige

Ski alpin Nach Trainingssturz: Manuel Schmid fällt ganze Saison aus Skirennfahrer Manuel Schmid fällt nach einem Sturz im Training für die komplette Olympia-Saison aus.

Mail an die Redaktion Skirennfahrer Manuel Schmid in Aktion. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

München.Der 28-Jährige habe sich Verletzungen an den Brustwirbelfortsätzen sowie einen Kreuz- und Innenbandbandriss im rechten Knie zugezogen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Das gerissene Kreuzband sei von Mannschaftsarzt Manuel Köhne am Donnerstag operiert worden. Die Verletzung an den Brustwirbelfortsätzen sowie das gerissene Innenband würden konservativ behandelt. Schmid werde wohl neun Monate ausfallen.

„Die Stimmung ist im Keller“, schrieb der Allgäuer am Donnerstag bei Instagram. Er war am Dienstag im Trainingslager der Speedfahrer in Saas-Fee (Schweiz) gestürzt. Schmids bestes Ergebnis in der vergangenen Weltcup-Saison war der 21. Platz bei der Abfahrt im italienischen Bormio im Dezember. Die neue Saison, deren Höhepunkt die Winterspiele im chinesischen Peking (4. bis 22. Februar) werden, beginnt am 23./24. Oktober in Sölden (Österreich).

