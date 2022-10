Luftwaffe Nach Übung in Australien: Eurofighter in Bayern gelandet Knapp zwei Monate nach dem Start ist die Luftwaffe von ihrer Übung in Australien zurückgekehrt. Die sechs Eurofighter seien am Samstag im bayerischen Neuburg gelandet, teilte die Luftwaffe mit.

Berlin.An der logistisch aufwendigen Übung namens „Rapid Pacific 2022“ waren den Angaben zufolge etwa 250 Soldaten eingebunden, zudem vier Transportflugzeuge des Typs A400M sowie drei A330 zur Betankung der Kampfflugzeuge in der Luft. In Australien beteiligte sich die Luftwaffe an zwei Übungen. Zudem hätten drei Eurofighter zum Abschluss Japan besucht, hieß es.

Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, nannte „Rapid Pacific 2022“ eine außerordentliche Herausforderung für die Soldatinnen und Soldaten. „Gemeinsam haben wir gezeigt, dass wir weltweit einsatzbereit sind und mehrere Aufgaben gleichzeitig erfolgreich übernehmen können: Mit unseren Nato-Verbündeten die Ostflanke des Bündnisses schützen und mit unseren Wertepartnern in Asien und Australien gemeinsam üben“, sagte er laut Mitteilung.

Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea sind Partner der Nato in der Indopazifik-Region. Die Übung fand im Schatten der Spannungen um Taiwan statt, jedoch ohne unmittelbaren Zusammenhang. China beansprucht die demokratisch regierte Inselrepublik für sich.