Anzeige

Verkehr Nach Unfall: Mann läuft in Wald Nach dem Crash in der Oberpfalz war der Fahrer plötzlich verschwunden. Retter suchten das Gebiet mit Hubschrauber ab.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist im Einsatz: In Kemnath suchten Beamte einen Mann, der nach einem Unfall unter Schock stand. Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Kemnath.Außergewöhnlicher Einsatz nach einem Verkehrsunfall in der nördlichen Oberpfalz: Einsatzkräfte suchten mit einer Drohne und einem Polizeihubschrauber nach einem Unfallfahrer.

Was dem Fahrer jetzt droht

Bei der Polizei in Kemnath im Landkreis Tirschenreuth ging in der Nacht zu Sonntag gegen zwei Uhr ein Notruf ein, ein Unfall wurde mitgeteilt. Der Fahrer war mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2665 von Kemnath in Richtung Pressath unterwegs. Auf Höhe der Firma Hegele kam das Auto im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi durchbrach die Leitplanke, stürzte die Böschung hinunter und schlug seitlich in einem Feld auf.

Ersthelfer, die zum Autowrack eilten, nahmen Kontakt mit dem Fahrer auf. Der Mann stand offensichtlich unter Schock und lief in den nahegelegenen Wald, so Polizeihauptmeister Johannes Kammerer von der Inspektion Kemnath am Sonntagmorgen in einer Mitteilung.

Das Bild des total demolierten Autos, das sich den Helfern bot, ließ beim Fahrer vermuten. „Ein kritischer Gesundheitszustand des Fahrers war nicht auszuschließen“, so die Polizei. Die Beamten der Inspektion Kemnath organisierten eine groß angelegte Suche, mit Unterstützung der angrenzenden Polizeidienststellen, der Feuerwehr Kemnath und der Feuerwehr Immenreuth. Eingesetzt waren auch eine Drohne und ein Polizeihubschrauber.

Die Retter suchten die ganze Umgebung ab. Den verschwundenen Fahrer entdeckten sie schließlich rund drei Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Der Mann war unverletzt geblieben. Er stand unter Alkoholeinfluss und wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto wurde umgehend geborgen und abgeschleppt. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Außerdem wurden mehrere Verkehrszeichen und Leitplankenfelder demoliert, Höhe des Sachschadens: rund 4000 Euro. Gegen den Unfallfahrer laufen jetzt Ermittlungen wegen mehrerer Verkehrsstraftaten.