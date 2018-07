Unfälle

Nach Unfall mit drei Toten Anklage gegen Autofahrer

Nach einem Unfall mit drei Toten in München hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 61-Jährigen erhoben. Die Behörde bestätigte am Donnerstag einen Bericht des „Münchner Merkurs“. Der Mann war laut Anklage im Herbst 2017 mit einer Geschwindigkeit von 128 Kilometern in der Stunde ungebremst in einen Kleinwagen gerast. Dieser hatte an einer Ampel gehalten und war gerade angefahren. Im Auto saßen vier junge Franzosen, die zum Oktoberfest in der Stadt waren. Drei von ihnen kamen ums Leben.